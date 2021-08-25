ЕСПЧ призвал Польшу и Латвию помочь мигрантам на границе с Беларусью

Европейский суд по правам человека призвал правительства Польши и Латвии вмешаться и помочь мигрантам, разбившим лагерь на границе с Беларусью.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте суда.

"Суд постановил, без ущерба для каких-либо обязательств, которые Беларусь может иметь в соответствии с международным правом в отношении положения заявителей, применить Правило 39 и потребовать от властей Польши и Латвии обеспечить всех заявителей едой, водой, одеждой, адекватной медицинской помощью и, по возможности, временным убежищем", - говорится в решении.

В то же время суд пояснил, что эту меру не следует понимать как требующую, чтобы Польша или Латвия разрешили заявителям въезд на свою территорию.

Решение было вынесено по итогам рассмотрения двух дел от граждан Афганистана и Ирака, которые находятся на границе Беларуси.

Временное регулирование будет в силе три недели, до 15 сентября включительно.

Польский благотворительный фонд беженцев Ocalenie Foundation ранее сообщил, что 25 мигрантов нездоровы, а 12 - серьезно больны. У них нет питьевой воды и еды.

Напомним, в середине прошлой недели появились первые сообщения о мигрантах, застрявших на границе с белорусской стороны в районе села Уснаж-Гурны и устроили там лагерь. Польские пограничники отказываются пропустить их на территорию Польши, а белорусские - не позволяют вернуться назад.