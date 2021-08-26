Польща чи Чехія: у якій країні зарплати заробітчан вищі

Мінімальний заробіток брутто, тобто до відрахування податків, у Польщі вищий ніж у Чехії.

Про це йдеться у партнерському матеріалі на сайті "Європейської правди", створеному за підтримки компанії EWL GROUP.

У Польщі зараз він складає 612 євро, тоді як у Чехії - на 15 євро менше.

Однак "чистий" заробіток у Польщі дещо нижчий. Заробіток нетто в Чехії залежатиме від багатьох чинників, зокрема, від кількості дітей у працівника чи наявності статусу студента.

Порахувати "чисті" заробітки можна за допомогою спеціальних калькуляторів (для Польщі і для Чехії).

На додаток, що у Польщі молодь до 26 років не відраховує податок на доходи (17%). У Чехії натомість передбачена податкова пільга для студентів на рівні 13 євро. А це означає, що студенти у Польщі зароблять більше, ніж у Чехії.

Читайте більше у статті: Куди їдуть працювати українці: порівнюємо Польщу та Чехію.

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