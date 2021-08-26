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Польша или Чехия: в какой стране зарплаты трудовых мигрантов выше

Четверг, 26 августа 2021, 10:38

Минимальный заработок брутто, то есть до вычета налогов, в Польше выше, чем в Чехии.

Об этом говорится в партнерском материале на сайте "Европейской правды", созданном при поддержке компании EWL GROUP.

В Польше сейчас он составляет 612 евро, тогда как в Чехии - на 15 евро меньше.

Однако "чистый" заработок в Польше несколько ниже. Заработок нетто в Чехии будет зависеть от многих факторов, в частности от количества детей у работника или наличия статуса студента.

Посчитать "чистые" заработки можно с помощью специальных калькуляторов (для Польши и для Чехии).

 

В дополнение, что в Польше молодежь до 26 лет не отчисляет налог на доходы (17%). В Чехии предусмотрена налоговая льгота для студентов на уровне 13 евро. А это означает, что студенты в Польше заработают больше, чем в Чехии.

Читайте больше в статье: Куда едут работать украинцы: сравниваем Польшу и Чехию

Узнайте, на какие вакансии могут рассчитывать украинские работники в Польше и в Чехии.

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Польша Чехия
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