Польша или Чехия: в какой стране зарплаты трудовых мигрантов выше

Минимальный заработок брутто, то есть до вычета налогов, в Польше выше, чем в Чехии.

Об этом говорится в партнерском материале на сайте "Европейской правды", созданном при поддержке компании EWL GROUP.

В Польше сейчас он составляет 612 евро, тогда как в Чехии - на 15 евро меньше.

Однако "чистый" заработок в Польше несколько ниже. Заработок нетто в Чехии будет зависеть от многих факторов, в частности от количества детей у работника или наличия статуса студента.

Посчитать "чистые" заработки можно с помощью специальных калькуляторов (для Польши и для Чехии).

В дополнение, что в Польше молодежь до 26 лет не отчисляет налог на доходы (17%). В Чехии предусмотрена налоговая льгота для студентов на уровне 13 евро. А это означает, что студенты в Польше заработают больше, чем в Чехии.

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