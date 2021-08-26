У Німеччині зростає кількість випадків коронавірусу, найбільше - на заході країни

Показники поширення коронавірусу в Німеччині продовжують рости і семиденна захворюваність в країні знову збільшилася.

Про це свідчать дані Інституту Роберта Коха (RKI), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Семиденна захворюваність, яка означає кількість нових коронавірусних інфекцій, зареєстрованих минулого тижня на 100 000 осіб, склала 66,0 в четвер, в порівнянні з 61,3 в середу, і значно збільшилася в порівнянні з 44,2 тиждень тому.

Особливо відзначений спалах захворювання в федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, де в четвер показник захворюваності за сім днів склав 122,4, а за останній тиждень було зареєстровано майже 22 000 нових випадків.

Проте, програма вакцинації в Німеччині продовжує розвиватися, і в четвер Міністерство охорони здоров'я оголосило, що майже 49,7 мільйона осіб, або 59,7% населення, були повністю вакциновані.

Принаймні одну дозу отримали 53,7 мільйона осіб, або 64,6% населення, тобто 73% всіх людей у ​​віці старше 12 років отримали хоча б одну дозу вакцини.

За інформацією МОЗ, понад 90% пацієнтів, які перебувають у відділеннях інтенсивної терапії через Covid-19, що не вакциновані.

Нагадаємо, Бундестаг подовжив режим епідемії в Німеччині ще на три місяці. Минулого тижня Інститут Роберта Коха у своєму останньому звіті заявив про початок четвертої хвилі епідемії коронавірусу.