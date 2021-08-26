В Германии растет число случаев коронавируса, больше всего - на западе страны

Показатели коронавируса в Германии продолжают расти и семидневная заболеваемость в стране снова увеличилась.

Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха (RKI), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Семидневная заболеваемость, означающая количество новых коронавирусных инфекций, зарегистрированных на прошлой неделе на 100 000 человек, составила 66,0 в четверг, по сравнению с 61,3 в среду, и значительно увеличилась по сравнению с 44,2 неделю назад.

Особо отмечена вспышка заболевания в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, где в четверг показатель заболеваемости за семь дней составил 122,4, а за последнюю неделю было зарегистрировано почти 22 000 новых случаев.

Тем не менее, программа вакцинации в Германии продолжает развиваться, и в четверг министерство здравоохранения объявило, что почти 49,7 миллиона человек, или 59,7% населения, были полностью вакцинированы.

По крайней мере одну дозу получили 53,7 миллионов человек, или 64,6% населения, то есть 73% всех людей в возрасте старше 12 лет получили хотя бы одну дозу вакцины.

По информации Министерства здравоохранения, более 90% пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии из-за Covid-19, не вакцинированы.

Напомним, Бундестаг продлил режим эпидемии в Германии еще на три месяца.