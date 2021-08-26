В результаті вибухів біля аеропорту Кабула постраждали щонайменше 60 людей

Після двох вибухів біля аеропорту Кабула з пораненнями госпіталізовані 60 осіб.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані опублікував Кабульський хірургічний центр.

"Поки в наш Кабульський хірургічний центр прибули близько 60 пацієнтів, які отримали поранення в результаті нападу в аеропорту", - йдеться в повідомленні центру в Twitter.

🔴 Around 60 patients wounded in airport attack have arrived at our #Kabul Surgical Centre so far. #KabulAirport #Afghanistan — EMERGENCY (English) (@emergency_ngo) August 26, 2021

Перед цим центр повідомив про 30 госпіталізованих, а також про 6 жертв вибуху, які померли по дорозі в лікарню.

Нагадаємо, офіційний представник "Талібану" заявив, що щонайменше 13 людей загинули в результаті вибуху біля аеропорту Кабула.

Пізніше Пентагон заявив, що вибухів було два - один біля воріт Еббі, де розміщувалися військові Британії та США, а другий біля готелю Baron неподалік.

За попередніми даними, вибух скоїв смертник терористичного угруповання "Ісламська держава".

Раніше цього дня уряди США, Британії та Австралії сказали своїм громадянам, які очікують евакуації з Кабула, не їхати в аеропорт найближчим часом через терористичну загрозу.