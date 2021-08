В результаті вибухів біля аеропорту Кабула постраждали щонайменше 60 людей

Після двох вибухів біля аеропорту Кабула з пораненнями госпіталізовані 60 осіб.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані опублікував Кабульський хірургічний центр.

"Поки в наш Кабульський хірургічний центр прибули близько 60 пацієнтів, які отримали поранення в результаті нападу в аеропорту", - йдеться в повідомленні центру в Twitter.

🔴 Around 60 patients wounded in airport attack have arrived at our #Kabul Surgical Centre so far. #KabulAirport #Afghanistan