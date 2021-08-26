США підтвердили загибель своїх військових в результаті теракту біля аеропорту Кабула
Пентагон офіційно підтвердив загибель військовослужбовців США в результаті теракту в аеропорту Кабула.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві прессекретаря Пентагону Джон Кірбі.
"Ми можемо підтвердити, що кілька військовослужбовців США були вбиті сьогодні під час комплексної атаки в аеропорту Кабула. Кілька інших були поранені. Нам також відомо, що афганці стали жертвами цієї атаки", - йдеться в заяві.
Statement on this morning's attack at #HKIA: pic.twitter.com/Qb1DIAJQJU— John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021
Точні цифри загиблих в заяві не названі.
Раніше медики у Кабулі повідомили про 6 жертв теракту та щонайменше 60 поранених.
Нагадаємо, офіційний представник "Талібану" заявив, що щонайменше 13 людей загинули в результаті вибуху біля аеропорту Кабула.
Пізніше Пентагон заявив, що вибухів було два - один біля воріт Еббі, де розміщувалися військові Британії та США, а другий біля готелю Baron неподалік.
За попередніми даними, вибух скоїв смертник терористичного угруповання "Ісламська держава".
Раніше цього дня уряди США, Британії та Австралії сказали своїм громадянам, які очікують евакуації з Кабула, не їхати в аеропорт найближчим часом через терористичну загрозу.