США підтвердили загибель своїх військових в результаті теракту біля аеропорту Кабула

Пентагон офіційно підтвердив загибель військовослужбовців США в результаті теракту в аеропорту Кабула.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві прессекретаря Пентагону Джон Кірбі.

"Ми можемо підтвердити, що кілька військовослужбовців США були вбиті сьогодні під час комплексної атаки в аеропорту Кабула. Кілька інших були поранені. Нам також відомо, що афганці стали жертвами цієї атаки", - йдеться в заяві.

Точні цифри загиблих в заяві не названі.

Раніше медики у Кабулі повідомили про 6 жертв теракту та щонайменше 60 поранених.

Нагадаємо, офіційний представник "Талібану" заявив, що щонайменше 13 людей загинули в результаті вибуху біля аеропорту Кабула.

Пізніше Пентагон заявив, що вибухів було два - один біля воріт Еббі, де розміщувалися військові Британії та США, а другий біля готелю Baron неподалік.

За попередніми даними, вибух скоїв смертник терористичного угруповання "Ісламська держава".

Раніше цього дня уряди США, Британії та Австралії сказали своїм громадянам, які очікують евакуації з Кабула, не їхати в аеропорт найближчим часом через терористичну загрозу.