США підтвердили загибель своїх військових в результаті теракту біля аеропорту Кабула

Пентагон офіційно підтвердив загибель військовослужбовців США в результаті теракту в аеропорту Кабула.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві прессекретаря Пентагону Джон Кірбі.

"Ми можемо підтвердити, що кілька військовослужбовців США були вбиті сьогодні під час комплексної атаки в аеропорту Кабула. Кілька інших були поранені. Нам також відомо, що афганці стали жертвами цієї атаки", - йдеться в заяві.

Statement on this morning's attack at #HKIA: pic.twitter.com/Qb1DIAJQJU