У Чорногорії вилучили найбільшу в історії країни партію кокаїну, на пачках був напис "COVID"
П'ятниця, 27 серпня 2021, 13:06
Поліція Чорногорії вилучила понад тонну кокаїну, захованого в партії бананів, що є найбільшим вилученням в історії країни.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні національної поліції в Twitter.
Рейд був проведений в Можановичі, передмісті столиці Подгориці. "Поліція і митниця Чорногорії вилучили 1205 пачок кокаїну в партії бананів загальною вагою більше однієї тонни", - йдеться в повідомленні.
AKCIJA "187":— Uprava policije Crne Gore (@PolicijaCG) August 27, 2021
⬇️@PolicijaCG u saradnji sa @CgUprava zaplijenila 1⃣.2⃣0⃣5⃣ pakovanja opojne droge kokain u mjestu Mojanovići, u Zeti, ukupne težine preko 1⃣ tone.
Droga je pronađena u pošiljci banana.
Dvije osobe lišene su slobode.@MupCg pic.twitter.com/r4bA5lAKcW
Також повідомляється, що були заарештовані двоє людей.
"Який подвиг чорногорської поліції. Ми робимо те, що обіцяли: Чорногорія не буде країною злочинності", - написав у Twitter заступник прем'єр-міністра Дрітан Абазович.
В останні місяці Чорногорія, яка має намір вступити в ЄС, активізувала боротьбу з організованою злочинністю, заарештувавши десятки людей за підозрою у вбивствах, викраденнях, контрабанді наркотиків і змовах з метою вбивства суперників і чиновників.
Нагадаємо, французькі митники виявили у порту неподалік Дюнкерка 400-кілограмову партію кокаїну.