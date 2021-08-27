У Чорногорії вилучили найбільшу в історії країни партію кокаїну, на пачках був напис "COVID"

Поліція Чорногорії вилучила понад тонну кокаїну, захованого в партії бананів, що є найбільшим вилученням в історії країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні національної поліції в Twitter.

Рейд був проведений в Можановичі, передмісті столиці Подгориці. "Поліція і митниця Чорногорії вилучили 1205 пачок кокаїну в партії бананів загальною вагою більше однієї тонни", - йдеться в повідомленні.

AKCIJA "187":

⬇️@PolicijaCG u saradnji sa @CgUprava zaplijenila 1⃣.2⃣0⃣5⃣ pakovanja opojne droge kokain u mjestu Mojanovići, u Zeti, ukupne težine preko 1⃣ tone.

Droga je pronađena u pošiljci banana.

Dvije osobe lišene su slobode.@MupCg pic.twitter.com/r4bA5lAKcW — Uprava policije Crne Gore (@PolicijaCG) August 27, 2021

Також повідомляється, що були заарештовані двоє людей.

"Який подвиг чорногорської поліції. Ми робимо те, що обіцяли: Чорногорія не буде країною злочинності", - написав у Twitter заступник прем'єр-міністра Дрітан Абазович.

В останні місяці Чорногорія, яка має намір вступити в ЄС, активізувала боротьбу з організованою злочинністю, заарештувавши десятки людей за підозрою у вбивствах, викраденнях, контрабанді наркотиків і змовах з метою вбивства суперників і чиновників.

Нагадаємо, французькі митники виявили у порту неподалік Дюнкерка 400-кілограмову партію кокаїну.