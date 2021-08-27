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В Черногории изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина, на пачках было написано "COVID"

Пятница, 27 августа 2021, 13:06

Полиция Черногории изъяла более тонны кокаина, спрятанного в партии бананов, что стало крупнейшим изъятием в истории страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении национальной полиции в Twitter.

Рейд был проведен в Можановичи, пригороде столицы Подгорицы. "Полиция и таможня Черногории изъяли 1205 пачек кокаина в партии бананов общим весом более одной тонны", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что были арестованы два человека.

"Какой подвиг черногорской полиции. Мы делаем то, что обещали: Черногория не будет страной преступности", - написал в Twitter заместитель премьер-министра Дритан Абазович.

В последние месяцы Черногория, которая намерена вступить в ЕС, активизировала борьбу с организованной преступностью, арестовав десятки людей по подозрению в убийствах, похищениях, контрабанде наркотиков и заговорах с целью убийства соперников и чиновников.

Напомним, французские таможенники обнаружили в порту неподалеку от Дюнкерка 400-килограммовую партию кокаина.

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Черногория криминал
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