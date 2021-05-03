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Польща офіційно підтримала майбутнє членство України в ЄС 

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Польща офіційно підтримала майбутнє членство України в ЄС 

Понеділок, 3 травня 2021, 16:49

Президент Польщі Анджей Дуда та президент України Володимир Зеленський підписали спільну декларацію щодо європейської перспективи України.

Про це після зустрічі з Зеленським у Варшаві в понеділок на брифінгу повідомив президент Польщі Анджей Дуда, передає кореспондент "Європейської правди".

"Наша двостороння зустріч з президентом Зеленським  завершилася підписанням спільної декларації щодо європейської перспективи для України, тобто належності до ЄС. Польща продовжує підтримувати Україну в цьому питанні", - розповів президент Дуда.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що декларацію про підтримку прагнення України до членства у ЄС підписали вже "декілька країн". Водночас, офіційно відомо про підписання такої декларації лише з Литвою - під час візиту до Києва президента Литви Гітанаса Науседи. 

Декларація фіксує підтримку європейської перспективи України, зокрема - що Литва підтримає Україну, коли вона подасть заявку на членство в ЄС.

Читайте більше про це: Євростратегія Зеленського: як Україна планує боротися за вступ до ЄС.

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