Польща офіційно підтримала майбутнє членство України в ЄС 

Президент Польщі Анджей Дуда та президент України Володимир Зеленський підписали спільну декларацію щодо європейської перспективи України.

Про це після зустрічі з Зеленським у Варшаві в понеділок на брифінгу повідомив президент Польщі Анджей Дуда, передає кореспондент "Європейської правди".

"Наша двостороння зустріч з президентом Зеленським завершилася підписанням спільної декларації щодо європейської перспективи для України, тобто належності до ЄС. Польща продовжує підтримувати Україну в цьому питанні", - розповів президент Дуда.

Україні потрібен чіткий сигнал щодо європейської та євроатлантичної перспективи. Відкладанню цих питань – «на потім», «колись», «за 10 років» – треба покласти край. @AndrzejDuda поділяє ці думки. Як і українці, більшість поляків позитивно сприймає майбутнє членство України в @EU pic.twitter.com/nK077frs7u — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 3, 2021

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що декларацію про підтримку прагнення України до членства у ЄС підписали вже "декілька країн". Водночас, офіційно відомо про підписання такої декларації лише з Литвою - під час візиту до Києва президента Литви Гітанаса Науседи.

Декларація фіксує підтримку європейської перспективи України, зокрема - що Литва підтримає Україну, коли вона подасть заявку на членство в ЄС.

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