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В Австрии с 30 августа начнут предлагать третью дозу вакцины от коронавируса

Пятница, 27 августа 2021, 17:52

Нижняя Австрия с 30 августа будет предлагать бустерные дозы вакцины против Covid, став первым австрийским регионом, который принял такое решение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В связи с ростом числа инфекций и количества людей, находящихся в больницах с Covid-19, Нижняя Австрия со следующей недели начнет делать ревакцинации пациентам из групп высокого риска и пожилым пациентам в домах престарелых и клиниках.

Люди из групп очень высокого риска получат первыми прививку, а люди в возрасте 65 лет и старше смогут сделать третью прививку с середины сентября.

Правительство Австрии на осень готовит планы по бустерной вакцинации и других категорий людей.

Бустерные уколы планируют начать с середины октября, первоначально в группах высокого риска, которые впервые были вакцинированы в середине января.

Канцлер Себастьян Курц и министр здравоохранения Вольфганг Мюкштейн заявили, что прививки начнутся в домах престарелых, как только будет получено разрешение на европейском уровне.

В настоящее время предполагается, что третий укол должен быть сделан примерно через девять месяцев после второй вакцинации.

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Австрія Вакцины
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