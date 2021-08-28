В Германии полностью привили от коронавируса 60% населения

Германия пересекла отметку в 60% полностью привитых от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle, о этом 28 августа сообщило федеральное министерство здравоохранения.

По крайней мере одной дозой привиты 65% взрослых (54 миллиона); полностью вакцинированы - 60,1% населения, или более 50 млн человек.

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Самый высокий показатель вакцинации - в Бремене, где прививки получили 70,2%, а самый низкий - в Саксонии (51,4%).

Министр здравоохранения Йенс Шпан вновь призвал немцев вакцинироваться, чтобы облегчить эпидемическую ситуации осенью и зимой.

Недельный показатель заражения в Германии снова вырос и на 28 августа составил 72,1 случая на 100 000 населения. Неделю назад он составлял 51,6 случая на 100 000 населения.

За прошедшие сутки обнаружили 10 303 новых больных, 22 скончались. В предыдущие дни суточные показатели впервые с мая превысили 11-12 тысяч заражений.

Напомним, 19 августа RKI объявил о начале четвертой волны эпидемии коронавируса в Германии.