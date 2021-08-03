Посольство США отреагировало на смерть белоруса Шишова в Киеве

Посольство США выразило надежду на прозрачное расследование обстоятельств смерти руководителя Белорусского дома Виталия Шишова, отметив, что это произошло на фоне расправы режима Лукашенко с гражданским обществом.

Соответствующее заявление посольство опубликовало в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Соединенные Штаты глубоко опечалены смертью белорусского активиста Виталия Шишова в Киеве, и мы выражаем глубокие соболезнования его близким. Его смерть произошла на фоне неприемлемой белорусской расправы с гражданским обществом, и мы надеемся на полное и тщательное расследование украинской властью и установление причин и обстоятельств", - заявило посольство.

Його смерть сталася на тлі неприйнятної білоруської розправи з громадянським суспільством, і ми сподіваємося на повне та ретельне розслідування українською владою і встановлення причин та обставин. (2/2) — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 3, 2021

Ранее появились реакции ряда европейских министров и нескольких депутатов Европарламента. Последние считают, что за убийством Виталия Шишова стоит режим Лукашенко.

Как ранее сообщала "Украинская правда", председателя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова, который исчез в Киеве 2 августа, нашли повешенным в столичном парке. В полиции сообщили, что начали уголовное производство по статье "умышленное убийство", но будут проверять все версии.

Коллеги Шишова из Белорусского дома заявили, что за Виталием следили, и полиция об этом знала.

В организации убеждены, что смерть Шишова - это "спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного для режима белоруса", и заявили, что будут продолжать добиваться установления истины в гибели Виталия.

Шишов стоял у истоков создания Белорусского дома в Украине. Он переехал в Украину осенью 2020 - после выхода на гомельские протесты в августе и дальнейшего активного противостояния режиму Лукашенко.

В Белорусском доме Виталий помогал белорусам, которые переехали в Украину, организовывал акции против режима Лукашенко, обращение в госорганы для продвижения законопроектов, помогающих его соотечественникам.