Польща заблокувала "занадто слабку" заяву ЄС щодо Білорусі та мігрантів на кордоні - ЗМІ

Коаліція країн-членів ЄС на чолі з Польщею заблокувала спільну заяву блоку про ситуацію на польсько-білоруському кордоні в районі населеного пункту Дольний Уснар.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

За їхніми словами, проєкт, запропонований головуючою в ЄС Словенією, був "занадто слабким" і не містив згадок про "гібридні війни" самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка і необхідність працювати над слабкими сторонами ЄС в цьому відношенні.

Міністри внутрішніх справ ЄС зустрінуться у вівторок і повинні прийняти спільну заяву. Поки Єврокомісія встала на бік уряду Польщі в питанні "гібридної війни".

Ситуація в Дольному Уснарі залишається незмінною, а це означає, що стан здоров'я мігрантів, що опинилися між двома країнами, продовжує погіршуватися.

Нагадаємо, в середині минулого тижня з’явились перші повідомлення про мігрантів, що застрягли на кордоні з білоруського боку і влаштували там табір. Польські прикордонники відмовляються пропустити їх на територію Польщі, а білоруські - не дозволяють повернутись.

23 серпня президенти країн Балтії та Польщі випустили спільну декларацію у зв’язку з репресіями у Білорусі та наголосили, що "шантаж мігрантами" з боку режиму Лукашенка не змусить їх змінити позицію.