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Польща заблокувала "занадто слабку" заяву ЄС щодо Білорусі та мігрантів на кордоні - ЗМІ

Вівторок, 31 серпня 2021, 10:12

Коаліція країн-членів ЄС на чолі з Польщею заблокувала спільну заяву блоку про ситуацію на польсько-білоруському кордоні в районі населеного пункту Дольний Уснар.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

За їхніми словами, проєкт, запропонований головуючою в ЄС Словенією, був "занадто слабким" і не містив згадок про "гібридні війни" самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка і необхідність працювати над слабкими сторонами ЄС в цьому відношенні.

Міністри внутрішніх справ ЄС зустрінуться у вівторок і повинні прийняти спільну заяву. Поки Єврокомісія встала на бік уряду Польщі в питанні "гібридної війни".

Ситуація в Дольному Уснарі залишається незмінною, а це означає, що стан здоров'я мігрантів, що опинилися між двома країнами, продовжує погіршуватися.

Нагадаємо, в середині минулого тижня з’явились перші повідомлення про мігрантів, що застрягли на кордоні з білоруського боку і влаштували там табір. Польські прикордонники відмовляються пропустити їх на територію Польщі, а білоруські - не дозволяють повернутись. 

23 серпня президенти країн Балтії та Польщі випустили спільну декларацію у зв’язку з репресіями у Білорусі та наголосили, що "шантаж мігрантами" з боку режиму Лукашенка не змусить їх змінити позицію

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Польща Білорусь
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