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Польша заблокировала "слишком слабое" заявление ЕС по Беларуси и мигрантам на границе - СМИ

Вторник, 31 августа 2021, 10:12

Коалиция стран-членов ЕС во главе с Польшей заблокировала совместное заявление блока о ситуации на польско-белорусской границе в районе населенного пункта Дольный Уснар.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

По их словам, проект, предложенный председательствующей в ЕС Словенией, был "слишком слабым" и не содержал упоминаний о "гибридной войне" самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и необходимости работать над слабыми сторонами ЕС в этом отношении.

Министры внутренних дел ЕС встретятся во вторник и должны принять совместное заявление. Пока Еврокомиссия встала на сторону правительства Польши в вопросе "гибридной войны".

Ситуация в Дольном Уснаре остается неизменной, а это значит, что состояние здоровья мигрантов, оказавшихся между двумя странами, продолжает ухудшаться.

Напомним, в середине прошлой недели появились первые сообщения о мигрантах, застрявших на границе с белорусской стороны и устроивших там лагерь. Польские пограничники отказываются пропустить их на территорию Польши, а белорусские - не позволяют вернуться.

23 августа президенты стран Балтии и Польши выпустили совместную декларацию в связи с репрессиями в Беларуси и подчеркнули, что "шантаж мигрантами" со стороны режима Лукашенко не заставит их изменить позицию.

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