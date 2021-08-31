Німеччина готова допомогти відновити роботу аеропорту в Кабулі

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила у вівторок, що переговори з Катаром і Туреччиною щодо відновлення роботи аеропорту Кабула тривають, і Берлін готовий надавати технічну підтримку.

Про це Меркель сказала у вівторок на пресконференції в Берліні, повідомляє "Європейська правда".

"У ці дні "Талібан" переносить свою присутність з Дохи в Кабул. Це означає, що ми повинні поглянути, як нам в ці дні підтримувати контакти. Виникає питання, коли знову почне діяти аеропорт, про це ми будемо говорити з Катаром і Туреччиною. Наш глава МЗС чітко заявив, що він готовий надавати тут технічну допомогу. Ми, як федеральний уряд, готові надати технічну допомогу", - сказала Меркель.

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Вона додала, що аеропорт Кабула критично важливий для Афганістану з точки зору отримання медичної та гуманітарної допомоги.

"Талібан" веде переговори з Катаром та Туреччиною щодо управління аеропортом Кабула, оскільки йому не вистачає служб контролю за повітряним рухом після того, коли військові США вийшли з Афганістану.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив у вівторок, що переговори мають на меті якомога швидше забезпечити безпеку аеропорту, щоб люди, які хочуть покинути Афганістан, скористалися комерційними рейсами.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган раніше заявив, що "Талібан" запропонував Туреччині управління аеропортом Кабула, але в Анкарі поки не ухвалили рішення про це.

Як вже повідомлялося, ввечері 30 серпня останні американські військові вийшли з Афганістану.