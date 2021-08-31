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Германия готова помочь восстановить работу аэропорта в Кабуле

Вторник, 31 августа 2021, 14:39

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила во вторник, что переговоры с Катаром и Турцией по возобновлению работы аэропорта Кабула продолжаются, и Берлин готов оказывать техническую поддержку.

Об этом Меркель сказала во вторник на пресс-конференции в Берлине, сообщает "Европейская правда".

"В эти дни "Талибан" переносит свое присутствие из Дохи в Кабул. Это значит, что мы должны посмотреть, как нам в эти дни поддерживать контакты. Возникает вопрос, когда снова начнет действовать аэропорт, об этом мы будем говорить с Катаром и Турцией. Наш глава МИД четко заявил, что он готов предоставлять здесь техническую помощь. Мы, как федеральное правительство, готовы оказать техническую помощь", - сказала Меркель.

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Она добавила, что аэропорт Кабула критически важен для Афганистана с точки зрения получения медицинской и гуманитарной помощи.

"Талибан" ведет переговоры с Катаром и Турцией по управлению аэропортом Кабула, поскольку ему не хватает служб контроля за воздушным движением после того, как военные США вышли из Афганистана.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил во вторник, что переговоры имеют за цель как можно быстрее обеспечить безопасность аэропорта, чтобы люди, которые хотят покинуть Афганистан, воспользовались коммерческими рейсами.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что "Талибан" предложил Турции управление аэропортом Кабула, но в Анкаре пока не приняли решение об этом.

Как уже сообщалось, вечером 30 сентября последние американские военные вышли из Афганистана.

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