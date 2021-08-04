Литва отправила в Украину первую партию вакцин из подарка в размере 130 000 доз
Среда, 4 августа 2021, 14:43
Литва отправила в Украину первые 54 000 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca - более трети от общего количества, которое планирует подарить.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT, об этом заявили в Министерстве здравоохранения.
"Мы чувствуем себя обязанными помочь таким странам, как Украина, которые не получают поставок регулярно", - отметили в Минздраве.
В целом Литва планирует передать Украине 131 000 доз вакцины. Остальные 77 000 доз будут отправлены в ближайшие несколько недель.
Сама Литва получает новые партии вакцины еженедельно.
Напомним, также 4 августа Украина получила 500 000 доз вакцины от Дании в рамках достигнутых ранее договоренностей.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua