У Мінську за закритими дверима почали суд над Колесніковою та ще одним соратником Тихановської 

У Мінському обласному суді 4 серпня почався судовий процес над соратниками екскандидата в президенти Віктора Бабарико, членами основного складу Координаційної ради білоруської опозиції - Марією Колесниковою та Максимом Знаком.

Процес закритий, до судової зали не впустили навіть родичів звинувачуваних.

У телеграм-каналі Бабарико опублікували звістку від Марії Колеснікової перед судовим засіданням.

"Готуюся інтенсивно і бадьоро. Там буде весело, шкода, що цього не зможуть побачити люди. Закритий процес і наша ізоляція - це підтвердження страху й слабкості", - цитують Колеснікову.

Вона розповідає також, що чекає засідання, щоб побачити Максима Знака та що буде "в улюбленому чорному платті, червона помада обов’язково".

Згодом білоруський "Спутнік" опублікував відео з зали суду, на якому Колеснікова за гратами посміхається і показує знак серця.

"Белсат" повідомляє, що під будівлю суду прийшли кілька європейських дипломатів.

Нагадаємо, Марію Колесникову 7 вересня 2020 року викрали в центрі Мінська і силоміць посадили в мікроавтобус. Наступного дня стало відомо, що її разом з ще двома членами Координаційної ради спробували видворити в Україну. Колесникова, щоб уникнути цього, порвала на кордоні свій паспорт.

Максима Знака затримали на два дні пізніше, 9 вересня.

Згодом щодо Колесникової та ще низки членів Координаційної ради відкрили кримінальні справи за підозрою в створенні екстремістського формування і керівництва ним, фінансування його діяльності з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом.

Обох звинувачують за трьома статтями - змова з метою захоплення державної влади, публічні заклики до захоплення державної влади та інших дій, скерованих на шкоду нацбезпеці, та створення або керівництво екстремістським угрупуванням.

Найбільші санкції загрожують за першою статтею - від 8 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Світлана Тихановська, Світлана Алексієвич, Марія Колесникова та низка інших лідерів білоруської опозиції отримали премію Європарламенту імені Андрія Сахарова за права людини та свободу думки.