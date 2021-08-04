В Минске за закрытыми дверями начался суд над Колесниковой и еще одним соратником Тихановской

В Минском областном суде 4 августа начался судебный процесс над соратниками экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико, членами основного состава Координационного совета белорусской оппозиции - Марией Колесниковой и Максимом Знаком.

Процесс закрытый, в зал не пустили даже родственников обвиняемых.

В телеграм-канале Бабарико опубликовали сообщение от Марии Колесниковой перед судебным заседанием.

"Готовлюсь интенсивно и бодро. Там будет весело, жаль, что этого не смогут увидеть люди. Закрытый процесс и наша изоляция - это подтверждение страха и слабости", - цитируют Колесникову.

Она рассказывает также, что ждет заседания, чтобы увидеть Максима Знака, и что будет "в любимом черном платье, красная помада обязательно".

Впоследствии белорусский "Спутник" опубликовал видео из зала суда, на котором Колесникова за решеткой улыбается и показывает знак сердца.

"Белсат" сообщает, что в здание суда пришли несколько европейских дипломатов.

Напомним, Марию Колесникову 7 сентября 2020 года похитили в центре Минска и силой посадили в микроавтобус. На следующий день стало известно, что ее вместе с еще двумя членами Координационного совета попытались выдворить в Украину. Колесникова, чтобы избежать этого, порвала на границе свой паспорт.

Максима Знака задержали на два дня позже, 9 сентября.

Впоследствии в отношении Колесниковой и еще ряда членов Координационного совета открыли уголовные дела по подозрению в создании экстремистского формирования и руководства им, финансировании его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

Оба обвиняются по трем статьям - заговор с целью захвата государственной власти, публичные призывы к захвату государственной власти и другим действиям, направленным во вред нацбезопасности, и создание или руководство экстремистскими группировками.

Наибольшие санкции грозят по первой статье - от 8 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, Светлана Тихановська, Светлана Алексиевич, Мария Колесникова и ряд других лидеров белорусской оппозиции получили премию Европарламента имени Андрея Сахарова за права человека и свободу мысли.