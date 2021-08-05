ЕС призвал "Талибан" прекратить боевые действия в Афганистане

Европейский Союз призвал к срочному и постоянному прекращению огня в Афганистане, а также осудил активизацию боевых действий со стороны "Талибана".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам гуманитарной помощи и кризисных ситуаций Янеза Ленарчича.

"Европейский Союз осуждает значительную эскалацию насилия в Афганистане, вызванную активизацией нападений талибов, в частности вооруженное нападение на офис Миссии ООН в провинции Герат, нападение и дальнейшие действия в Лашкар-Гахе, которые унесли по меньшей мере жизни 40 человек среди гражданского населения, и последнее нападение на резиденцию министра обороны Бисмилля Мохаммади в Кабуле, в результате которого восемь человек погибли и не менее 20 получили ранения", - говорится в заявлении.

В ЕС подчеркнули, что военное наступление талибов прямо противоречит их заявленной приверженности урегулированию конфликта путем переговоров и мирного процесса в Дохе.

"Нарушение принципов международного гуманитарного права и прав человека продолжаются, особенно в районах, контролируемых талибами, такие как произвольные и внесудебные убийства гражданских лиц, публичные избиения женщин и разрушения инфраструктуры. Некоторые из этих действий могут быть приравнены к военным преступлениям и требуют расследования. Ответственные боевики или командиры "Талибана" должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении.

Как известно, США объявили о выводе своих войск из Афганистана, что означает и завершение операции НАТО в Афганистане. Афганскую территорию уже покинули немецкие военные. Великобритания тоже завершает вывод войск.

После этого "Талибан" начал масштабную наступательную операцию, оттесняя правительственные силы и захватывая все больше районов страны.

Многие наблюдатели опасаются, что после окончательного вывода международного военного контингента "Талибан" вновь захватит контроль над большинством территории Афганистана, как это было до октября 2001 года.