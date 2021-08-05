Північна Македонія оголосила кризову ситуацію через лісові пожежі

Уряд Північної Македонії на 30 днів запровадив режим кризової ситуації у зв’язку з лісовими пожежами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV24 та македонську редакцію DW.

За запровадження кризової ситуації одностайно висловилися всі причетні відомства, з огляду на масштаби пожеж і ризиків, які вони створюють.

На кінець минулої доби у Північній Македонії вирували 10 пожеж. Найсерйознішою ситуація була у муніципалітетах Македонський Брод, у районах Пехчево та Дельчево. Подекуди вогонь знищив і житлові будівлі.

Повідомляється, що до осередків пожеж перекинули практично всі наявні сили.

Допомагають боротися з вогнем підкріплення з Сербії та Болгарії, у четвер очікують команду з 46 пожежників із 16 машинами зі Словенії.

"Ситуація змінюється щогодини. Ми не можемо заздалегідь спрогнозувати, як вогонь поведе себе, тому що надзвичайна сухість, високі температури та вітер сприяють швидкому поширенню пожежі і зміні напрямку її руху", - прокоментував представник Центру кризового реагування Стоянце Ангелов.

У район Пехчево вдень надсилали п’ять гелікоптерів, два македонських і три сербських, але температура повітря виявилась настільки екстремальною, що їм довелось повернутися. Насилу вдалося врятувати від пожежі місцевий монастир. Вранці гелікоптери все ж змогли приступити до гасіння.

Уряд вже пообіцяв премії у розмірі 10 тисяч динарів пожежникам та волонтерам, які борються з пожежами.

Нагадаємо, з лісовими пожежами борються також сусідні Греція та Албанія. У Греції довелося евакуювати села, розташовані поруч з місцем проведення древніх Олімпійських ігор.

4 серпня на півночі Греції зафіксували близьку до рекордної температуру, +47,1 градуса за Цельсієм.

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