Северная Македония объявила о кризисной ситуации из-за лесных пожаров

Правительство Северной Македонии на 30 дней ввело режим кризисной ситуации в связи с лесными пожарами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV24 и македонскую редакцию DW.

За введение кризисной ситуации единодушно высказались все причастные ведомства, учитывая масштабы пожаров и создаваемых ими рисков, которые они создают.

К концу минувших суток в Северной Македонии бушевали 10 пожаров. Самой серьезной ситуация была в муниципалитетах Македонский Брод, в районах Пехчево и Дельчево. Кое-где огонь уничтожил и жилые здания.

Сообщается, что к очагам пожаров перебросили практически все имеющиеся силы.

Помогают бороться с огнем будет подкрепление из Сербии и Болгарии, в четверг ожидают команду из 46 пожарных с 16 машинами из Словении.

"Ситуация меняется каждый час. Мы не можем заранее спрогнозировать, как огонь поведет себя, потому что чрезвычайная сухость, высокие температуры и ветер способствуют быстрому распространению огня и изменению направления его движения", - прокомментировал представитель Центра кризисного реагирования Стоянце Ангелов.

В район Пехчево днем ​​присылали пять вертолетов, два македонских и три сербских, но температура воздуха оказалась настолько экстремальной, что им пришлось вернуться. С трудом удалось спасти от пожара местный монастырь. Утром вертолеты все же смогли приступить к тушению.

Правительство уже пообещал премии в размере 10 000 динаров пожарным и волонтерам, которые борются с пожарами.

Напомним, с лесными пожарами борются также соседние Греция и Албания. В Греции пришлось эвакуировать села, расположенные рядом с местом проведения древних Олимпийских игр.

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