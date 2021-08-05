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У польській Познані зіткнулися два трамваї, десятки постраждалих

Четвер, 5 серпня 2021, 14:54

На круговій розв’язці в польському місті Познань 31 людина постраждала від зіткнення двох трамваїв, декілька осіб отримали серйозні травми.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Шість осіб отримали серйозні поранення, найбільш тяжкопоранених госпіталізували. Серед них машиніст, який застряг у транспортному засобі, і його мусили звільняти пожежники.

"Ми використовуємо спеціалізоване гідравлічне обладнання, щоб якомога швидше визволити машиніста з кабіни", - повідомив старший капітан Міхал Куцерський з охоронців Познані.

Пораненого машиніста доставили до лікарні на гелікоптері польської медично-рятувальної служби.

 

Всього внаслідок зіткнення трамваїв постраждала 31 людина.

"Попередні висновки показують, що водій трамвая № 12 наїхав на задню частину трамвая № 7 перед ним", - сказала Марта Мруз з поліції Познані.

Рух трамваїв припинено. У районі кругової розв’язки Староленка, де сталася аварія, наразі великі труднощі у русі транспорту.

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