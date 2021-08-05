В польской Познани столкнулись два трамвая, десятки пострадавших

На круговой развязке в польском городе Познань 31 человек пострадал от столкновения двух трамваев, несколько человек получили серьезные травмы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Шесть человек получили серьезные ранения, наиболее тяжелораненых госпитализировали. Среди них машинист, который застрял в транспортном средстве, и его должны были освобождать пожарные.

"Мы используем специализированное гидравлическое оборудование, чтобы как можно быстрее освободить машиниста из кабины", - сообщил старший капитан Михал Куцерский из пожарной охраны Познани.

Раненого машиниста доставили в больницу на вертолете польской медико-спасательной службы.

Всего в результате столкновения трамваев пострадало 31 человек.

"Предварительные выводы показывают, что водитель трамвая № 12 совершил наезд на заднюю часть трамвая № 7 перед ним", - сказала Марта Мруз из полиции Познани.

Движение трамваев приостановлено. В районе круговой развязки Староленка, где произошла авария, пока большие трудности в движении транспорта.