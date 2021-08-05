У Каталонії жителі влаштували протест, бо церковні дзвони "замовкли" через туристів

Жителі невеликого каталонського містечка недалеко від Барселони відвоювали право слухати удари дзвонів своєї церкви після того, як ті "замовкли" через скарги туристів.

Про це йдеться в публікації The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Жителі містечка Баньолес з населенням 19 600 осіб минулого місяця помітили, що дзвони церкви Санта-Марія-дель-Турерс Х століття перестали бити серед ночі, і швидко оголосили протест.

Читайте також У Франції помер півень, який опинився в центрі судової суперечки за ранкові співи

"Ми просимо, щоб дзвони знову звучали як о 24 годині, так і кожні чверть години", - йшлося у зверненні, оприлюдненому онлайн.

У той час як мешканці шукали пояснень раптової тиші, настоятель церкви вказав на туристичні апартаменти, розташовані через дорогу. За словами настоятеля, на дзвони поскаржився власник квартири після того, як кілька туристів нарікали, що удари дзвонів не дають їм спати вночі.

Настоятель проконсультувався з муніципальними службовцями, які сказали, що немає жодного підзаконного акта, який стосується биття у дзвони. Він вирішив припинити бити у дзвони вночі після того, як власник квартири наполіг.

У вівторок місцеві вийшли на акцію протесту, стукаючи в каструлі та сковорідки. Наступного дня мер міста Мікел Ноель заявив місцевому радіо, що церковні дзвони почнуть лунати знову в четвер, поки муніципалітет вивчатиме можливі компроміси, такі як зменшення гучності дзвонів вночі.