В Каталонии жители устроили протест, потому что церковные колокола "замолчали" из-за туристов

Жители небольшого каталонского городка недалеко от Барселоны отвоевали право слушать удары колоколов своей церкви после того, как те "замолчали" из-за жалоб туристов.

Об этом говорится в публикации The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Жители городка Баньолес с населением 19 600 человек в прошлом месяце заметили, что колокола церкви Санта-Мария-дель-Турерс Х века перестали бить ночью, и быстро объявили протест.

"Мы просим, ​​чтобы колокола вновь звучали как в 24 часа, так и каждые четверть часа", - говорилось в обращении, обнародованном онлайн.

В то время как жители искали объяснений внезапной тишины, настоятель церкви отметил туристические апартаменты, расположенные через дорогу. По словам настоятеля, на колокола пожаловался владелец квартиры после того, как несколько туристов сетовали, что удары колоколов не дают им спать ночью.

Настоятель проконсультировался с муниципальными служащими, которые сказали, что нет ни одного подзаконного акта, касающегося колоколов. Он решил прекратить бить в колокола ночью после того, как владелец квартиры настоял.

Во вторник местные жители вышли на акцию протеста, стуча в кастрюли и сковородки. На следующий день мэр города Микел Ноэль заявил местному радио, что церковные колокола начнут бить в четверг, пока муниципалитет изучать возможные компромиссы, такие как уменьшение громкости колоколов ночью.