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У Франції розбився невеликий літак з туристами, троє загиблих

Четвер, 5 серпня 2021, 19:27

У французькому департаменті Савойя розбився невеликий літак з туристами, троє людей загинули, ще одна особа у важкому стані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France info.

Авіакатастрофа сталася у четвер, 5 серпня, на дорозі, що веде до перевалу Глендон у місті Сен-Коломбан-де-Вільяр. Літак з чотирма людьми на борту розбився близько 15.00. Троє загинули в результаті катастрофи, а четвертий, що катапультувався з літака, у важкому стані. Його доставили на гелікоптері до лікарняного центру Ліонського університету.

Літак, який злетіві з льотного клубу з Атлантичної Луари, загорівся "незабаром після катастрофи", йдеться у пресрелізі префектури Савойї.

На місці катастрофи знаходяться близько 30  пожежників, а також жандарми і медики.

"Обставини катастрофи наразі невідомі і будуть визначені в рамках судового розслідування", - заявили у префектурі.

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