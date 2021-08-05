У Франції розбився невеликий літак з туристами, троє загиблих

У французькому департаменті Савойя розбився невеликий літак з туристами, троє людей загинули, ще одна особа у важкому стані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France info.

Авіакатастрофа сталася у четвер, 5 серпня, на дорозі, що веде до перевалу Глендон у місті Сен-Коломбан-де-Вільяр. Літак з чотирма людьми на борту розбився близько 15.00. Троє загинули в результаті катастрофи, а четвертий, що катапультувався з літака, у важкому стані. Його доставили на гелікоптері до лікарняного центру Ліонського університету.

Літак, який злетіві з льотного клубу з Атлантичної Луари, загорівся "незабаром після катастрофи", йдеться у пресрелізі префектури Савойї.

На місці катастрофи знаходяться близько 30 пожежників, а також жандарми і медики.

"Обставини катастрофи наразі невідомі і будуть визначені в рамках судового розслідування", - заявили у префектурі.