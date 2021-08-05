Во Франции разбился небольшой самолет с туристами, трое погибших

Во французском департаменте Савойя разбился небольшой самолет с туристами, три человека погибли, еще один в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France info.

Авиакатастрофа произошла в четверг, 5 августа, на дороге, ведущей к перевалу Глендон в городе Сен-Коломбан-де-Вильяр. Самолет с четырьмя людьми на борту разбился около 15.00. Трое погибли в результате катастрофы, а четвертый, который катапультировался с самолета, в тяжелом состоянии. Его доставили на вертолете в больничнвй центр Лионского университета.

Самолет, который взлетел из летного клуба из Атлантической Луары, загорелся "вскоре после катастрофы", говорится в пресс-релизе префектуры Савойи.

На месте катастрофы находятся около 30 пожарных, а также жандармы и медики.

"Обстоятельства катастрофы пока неизвестны и будут определены в рамках судебного расследования", - заявили в префектуре.