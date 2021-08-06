Прем'єр Британії викликав хвилю обурення жартом про рішення Маргарет Тетчер
Прем’єр Британії Борис Джонсон викликав хвилю критики на свою адресу, пожартувавши під час візиту до Шотландії, що закриття вугільних шахт колишнім прем'єр-міністром Маргарет Тетчер пришвидшило боротьбу Британії зі зміною клімату.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.
Виступаючи перед журналістами після відвідин вітрової електростанції Морей-Іст на північно-східному узбережжі Шотландії, Джонсон відповідав на питання про необхідність твердого графіка припинення видобутку нафти і розвідка газу.
"Ми розуміємо важливість нафтогазової промисловості на північному сході Шотландії. Підписані контракти не можна просто так розірвати. Але нам потрібно переходити (на альтернативну енергетику. – Ред.) якнайшвидше", - сказав Джонсон.
"Подивіться, що ми вже зробили. За мого життя ми відмовилися від вугілля. Завдяки Маргарет Тетчер, яка закрила так багато вугільних шахт по всій країні, у нас був гарний початок, і тепер ми всі разом стрімко відмовляємося від вугілля", - додав жартома британський прем’єр.
Те, як Тетчер впоралася із занепадом вугільної промисловості в 1980-х роках, досі розглядається британською громадськістю як одна з найбільших невдач її перебування на посаді. Особливо в Шотландії і на півночі Англії, де закриття підприємств найбільше зачепило громади.
Мільйони людей протестували проти закриття шахт, часто відбувалися жорстокі зіткнення між шахтарями і поліцією.
Перша міністр Шотландії Нікола Стерджен заявила, що коментарі Джонсона є "грубими і глибоко нечутливими" до шахтарів.
"Життя та громади Шотландії були повністю спустошені руйнуванням вугільної промисловості Тетчер (що не мало жодного стосунку до турботи про планету)", - написала вона у Twitter.
Лідер лейбористів Кір Стармер також розкритикував прем'єр-міністра.
"Ганебна похвала Борисом Джонсоном закриття вугільних шахт Маргарет Тетчер... показує, наскільки він втратив зв'язок з робітниками", - заявив політик.