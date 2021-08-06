Премьер Британии вызвал волну возмущения шуткой о решении Маргарет Тэтчер

Премьер Британии Борис Джонсон вызвал волну критики в свой адрес, пошутив во время визита в Шотландию, что закрытие угольных шахт бывшим премьер-министром Маргарет Тэтчер ускорило борьбу Британии с изменением климата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Выступая перед журналистами после посещения ветровой электростанции Морей-Ист на северо-восточном побережье Шотландии, Джонсон отвечал на вопрос о необходимости четкого графика прекращения добычи нефти и разведка газа.

"Мы понимаем важность нефтегазовой промышленности на северо-востоке Шотландии. Подписанные контракты нельзя просто так разорвать. Но нам нужно переходить (на альтернативную энергетику. - Ред.) как можно быстрее", - сказал Джонсон.

"Посмотрите, что мы уже сделали. При моей жизни мы отказались от угля. Благодаря Маргарет Тэтчер, которая закрыла так много угольных шахт по всей стране, у нас было хорошее начало, и теперь мы все вместе быстро отказываемся от угля", - шутя добавил британский премьер.

То, как Тэтчер справилась с упадком угольной промышленности в 1980-х годах, до сих пор рассматривается британской общественностью как одна из крупнейших неудач ее пребывания в должности. Особенно в Шотландии и на севере Англии, где закрытие предприятий больше всего затронуло местные общины.

Миллионы людей протестовали против закрытия шахт, часто происходили жестокие столкновения между шахтерами и полицией.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что комментарий Джонсона - "грубый и глубоко нечувствительный" к шахтерам.

"Жизнь и общины Шотландии были опустошены разрушением угольной промышленности, проведенным Тэтчер (что не имело никакого отношения к заботе о планете)", - написала она в Twitter.

Лидер лейбористов Кир Стармер также раскритиковал премьер-министра.

"Позорная похвала Борисом Джонсоном закрытия угольных шахт Маргарет Тэтчер... показывает, насколько он потерял связь с рабочими", - заявил политик.