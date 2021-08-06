Пожары в Греции: жители села возле Олимпии отказались от эвакуации и тушили огонь

Жители села Ласдикас в западной части полуострова Пелопоннес вблизи Олимпии отказались эвакуироваться из-за пожаров и остались помогать в борьбе с огнем.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Уехать? И куда? И пусть мой дом сгорит? Если мы уйдем, это место может сгореть. Мы сказали женщинам, детям и старикам уходить. Кто мог, оставался помогать, как мог", - рассказал 71-летний Яннис Канеллопулос.

Он добавил, что пожар был разрушительным. "Сельскохозяйственное богатство села уничтожено. Ничего не осталось, ни оливковых деревьев, ни овец, коз, лошадей, ничего", - сказал он.

По данным греческих властей, Олимпии сегодня ничего не угрожает, но пожары в регионе продолжаются.

Но многие не могли потушить огонь, потому что не было воды. Жители обратились к пожарным, которые сказали им, что остановить пожар невозможно.

Напомним, усиление ветра в пятницу разожгло масштабный пожар на севере Афин, который угрожает критически важным электростанциям и отрезал участок национальной магистрали.

Ранее сообщалось, что жители двух греческих городков Вотонас и Марафон к северу от Афин получили приказ отправиться к побережью в 5 часов утра в пятницу, поскольку лесные пожары вышли из-под контроля.