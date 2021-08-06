В результаті лісової пожежі поблизу Афін загинув чоловік

Чоловік загинув в результаті падіння електричного стовпа в районі поблизу столиці Греції Афін, де служби екстреної допомоги борються з сильними пожежами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

38-річний житель передмістя Іппократіос Політея на околиці міста отримав травму голови, коли на нього впав стовп.

Щонайменше дев’яти особам, постраждалим від пожеж, знадобилася медична допомога, однак смертей до інциденту в п’ятницю не зафіксовано.

Як повідомлялося, начальник служби цивільного захисту Греції Нікос Гардаліас заявив, що зараз у різних частинах країни активні 56 вогневих фронтів.

Нагадаємо, посилення вітру у п’ятницю розпалило масштабну пожежу на півночі Афін, яка загрожує критично важливим електростанціям і відрізала ділянку національної магістралі.