В результате лесного пожара возле Афин погиб человек

Мужчина погиб в результате падения электрического столба в районе возле столицы Греции Афин, где службы экстренной помощи борются с сильными пожарами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

38-летний житель пригорода Иппократиос Политея получил травму головы, когда на него упал столб.

По меньшей мере девяти людям, пострадавшим от пожаров, понадобилась медицинская помощь, однако смертей до пятничного инцидента не зафиксировано.

Как сообщалось, начальник службы гражданской защиты Греции Никос Гардалиас заявил, что сейчас в разных частях страны активны 56 огневых фронтов.

Напомним, усиление ветра в пятницу разожгло масштабный пожар на севере Афин, который угрожает критически важным электростанциям и отрезал участок национальной магистрали.