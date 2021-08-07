Глава МЗС Литви привітав рішення Іраку зупинити всі польоти в Мінськ
Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс привітав рішення Іраку призупинити польоти до Мінська на фоні кризи нелегальних мігрантів.
Про це Ландсбергіс написав у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".
"Я вітаю рішення уряду Іраку призупинити всі польоти до Мінська. Тільки працюючи разом ми зможемо ліквідувати мережі, що займаються контрабандою людей в ЄС", - заявив Ландсбергіс.
Міністр очікує, що інші авіакомпанії призупинять польоти до Білорусі.
Адміністрація цивільної авіації Іраку оголосила у п’ятницю, що призупиняє усі пасажирські рейси до Мінська на невизначений термін.
Цього року через Білорусь до Литви прийшло понад 4100 нелегальних мігрантів, більшість - з Іраку.
Міністри внутрішніх справ країн Європейського союзу на позачерговому засіданні 18 серпня обговорюватимуть зростання кількості незаконних перетинів кордону з Білорусі до Литви.
Польща і Литва через кризу закликали розширити санкції проти режиму Лукашенка.