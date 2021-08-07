Глава МИД Литвы приветствовал решение Ирака приостановить все полеты в Минск

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис приветствовал решение Ирака приостановить полеты в Минск на фоне кризиса нелегальных мигрантов.

Об этом Ландсбергис написал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Я приветствую решение правительства Ирака приостановить все полеты в Минск. Только работая вместе мы сможем ликвидировать сети, занимающиеся контрабандой людей в ЕС", - заявил Ландсбергис.

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Министр ожидает, что другие авиакомпании приостановят полеты в Беларусь.

Администрация гражданской авиации Ирака объявила в пятницу, что приостанавливает все пассажирские рейсы в Минск на неопределенный срок.

В этом году через Беларусь в Литву пришло более чем 4100 нелегальных мигрантов, большинство - из Ирака.

Министры внутренних дел стран Европейского союза на внеочередном заседании 18 августа будут обсуждать рост количества незаконных пересечений границы из Беларуси в Литву.

Польша и Литва из-за кризиса призвали расширить санкции против режима Лукашенко.