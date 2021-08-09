Билет и 300 евро: Литва начала поощрять возвращение мигрантов, прибывших через Беларусь

В Литве подписали новый приказ о добровольном возвращении мигрантов в страну происхождения, который предусматривает материальное поощрение для тех, кто примет такое решение сам.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT, соответствующий приказ подписала министр внутренних дел Агне Билотайте.

Документ ускоряет сроки процедур в отношении лиц, которые подавали заявку на получение убежища, а также предусматривает поддержку для тех, кто добровольно решил возвращаться домой.

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Мигранты смогут подать заявку на добровольное возвращение в страну происхождения. В таком случае им будет предоставляться разовая денежная поддержка в размере 300 евро и билет. Средства можно будет получить во время прохождения границы для выезда из страны.

Отмечается, что обратная поездка будет возможна в сжатые сроки после подачи заявки на добровольное возвращение, тогда как в случае решения о выдворении из страны ожидание может длиться больше месяца.

Отмечается, что одновременно вильнюсский офис Международной организации по миграции будет предлагать помощь по повышению квалификации и т.п. для тех, кто решил вернуться в свою страну.

За последние сутки, с 8 августа до полуночи понедельника, пограничники вернули обратно в Беларусь 150 мигрантов. Уже третий день подряд в Литву не впустили ни одного из тех, кто пытается нелегально пересечь границу.

С начала года через литовско-белорусскую границу в страну попали 4112 мигрантов, из них абсолютное большинство - за июнь и июль.

Министры внутренних дел стран Евросоюза на внеочередном заседании 18 августа будут обсуждать рост количества незаконных пересечений границы из Беларуси в Литву.

Польша и Литва из-за кризиса призвали расширить санкции против режима Лукашенко.

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