Лукашенко розповів, що піде “дуже скоро”, але не уявляє життя поза посадою
Самопроголошений президент Білорусі заявив, що наступним президентом країни буде той, кого оберуть на виборах, а він сам піде "скоро".
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруське державне інформагентство БЕЛТА, про це Лукашенко заявив у великому виступі до річниці президентських виборів.
"Кого білоруський народ обере, той і буде президентом, це дійсно так. Яку посаду при цьому буду обіймати я, я не визначився… Не треба гадати, коли піде Лукашенко і так далі. Дуже скоро", - заявив він.
Лукашенко додав, що президентська посада "не довічна" і він сам іноді "просто хоче спокійно пожити". Він сказав, що трохи заздрить експрезиденту України Леоніду Кучмі, але поки не може уявити свого власного життя поза посадою.
"Починаю думати і бачу, що я так не зможу. Я просто вріс в цю країну, а вона в мене. І не розумію, як можна жити, коли пішов на пенсію і займаєшся іншою справою. Поки я собі цього не уявляю", - розповів він.
Лукашенко заявив, що "зробить все", щоб наступні вибори були об’єктивними.
"Якщо оберуть (кандидата) з іншої когорти, значить, наш народ має пережити те, що пережила Грузія, Україна. Раз на чужих помилках не навчилися, значить, мають цей етап пройти", - сказав він.
Також у своєму виступі Лукашенко звинуватив Україну у нібито підготовці бойовиків та перекиданні зброї до Білорусі.