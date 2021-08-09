Лукашенко розповів, що піде “дуже скоро”, але не уявляє життя поза посадою

Самопроголошений президент Білорусі заявив, що наступним президентом країни буде той, кого оберуть на виборах, а він сам піде "скоро".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруське державне інформагентство БЕЛТА, про це Лукашенко заявив у великому виступі до річниці президентських виборів.

"Кого білоруський народ обере, той і буде президентом, це дійсно так. Яку посаду при цьому буду обіймати я, я не визначився… Не треба гадати, коли піде Лукашенко і так далі. Дуже скоро", - заявив він.

Лукашенко додав, що президентська посада "не довічна" і він сам іноді "просто хоче спокійно пожити". Він сказав, що трохи заздрить експрезиденту України Леоніду Кучмі, але поки не може уявити свого власного життя поза посадою.

"Починаю думати і бачу, що я так не зможу. Я просто вріс в цю країну, а вона в мене. І не розумію, як можна жити, коли пішов на пенсію і займаєшся іншою справою. Поки я собі цього не уявляю", - розповів він.

Лукашенко заявив, що "зробить все", щоб наступні вибори були об’єктивними.

"Якщо оберуть (кандидата) з іншої когорти, значить, наш народ має пережити те, що пережила Грузія, Україна. Раз на чужих помилках не навчилися, значить, мають цей етап пройти", - сказав він.

Також у своєму виступі Лукашенко звинуватив Україну у нібито підготовці бойовиків та перекиданні зброї до Білорусі.



