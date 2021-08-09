Лукашенко рассказал, что уйдет "очень скоро", но не представляет жизни без должности

Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что следующим президентом страны будет тот, кого изберут на выборах, а он сам "скоро" уйдет.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусское государственное информагентство БЕЛТА, об этом Лукашенко заявил в большом выступлении к годовщине президентских выборов.

"Кого белорусский народ выберет, тот и будет президентом, это действительно так. Какую должность при этом буду занимать я, я не определился... Не надо думать, когда уйдет Лукашенко и так далее. Очень скоро", - заявил он.

Лукашенко добавил, что президентский пост "не пожизненный" и он сам иногда "просто хочет спокойно пожить". Он сказал, что немного завидует экс-президенту Украины Леониду Кучме, но пока не может представить своей собственной жизни вне должности.

"Начинаю думать и вижу, что я так не смогу. Я просто врос в эту страну, а она в меня. И не понимаю, как можно жить, когда ушел на пенсию и занимаешься другим делом. Пока я себе этого не представляю", - рассказал он.

Лукашенко заявил, что "сделает все", чтобы следующие выборы были объективными.

"Если изберут (кандидата) из другой когорты, значит, наш народ должен пережить то, что пережили Грузия, Украина. Раз на чужих ошибках не научились, значит, должны этот этап пройти", - сказал он.

Также в своем выступлении Лукашенко обвинил Украину в якобы подготовке боевиков и переброске оружия в Беларусь.