Близько 200 українців просять про евакуацію з Афганістану — МЗС

Близько 200 громадян України станом на 31 серпня просять евакуювати їх з Афганістану.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у коментарі "Громадське".

Кулеба зазначив, що ситуація з кількістю охочих евакуюватися постійно змінюється.

"Тому що хтось, наприклад, два тижні про себе не заявляв, а потім заявив. А хтось заявив, а потім полетів іншим літаком, бо з’явилася така можливість. Тому ця цифра плаває, але ніхто не буде кинутий напризволяще", — сказав міністр.

Кулеба зазначив, що про допомогу з евакуацією своїх громадян Україну попросили чотири країни.

Він наголосив, що в Афганістані залишають люди, зокрема діти та жінки, для яких виїхати зараз звідти — це можливість уникнути загрози їхньому життю та безпеці.

Раніше повідомлялося, що Україна останніми рейсами 28 серпня евакуювала всіх своїх громадян, які виявили таке бажання та вийшли на контакт з МЗС.

Також стало відомо, що завдяки українським військовим вдалося евакуювати афганських перекладачів, які працювали з військовими Канади - після невдалих спроб Канади і США.

Сполучені Штати завершили виведення свого військового контингенту з Афганістану, останні літаки залишили країну в понеділок ввечері.