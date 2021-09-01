Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Близько 200 українців просять про евакуацію з Афганістану — МЗС

Середа, 1 вересня 2021, 07:51

Близько 200 громадян України станом на 31 серпня просять евакуювати їх з Афганістану.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у коментарі "Громадське".

Кулеба зазначив, що ситуація з кількістю охочих евакуюватися постійно змінюється.

"Тому що хтось, наприклад, два тижні про себе не заявляв, а потім заявив. А хтось заявив, а потім полетів іншим літаком, бо з’явилася така можливість. Тому ця цифра плаває, але ніхто не буде кинутий напризволяще", — сказав міністр.

Кулеба зазначив, що про допомогу з евакуацією своїх громадян Україну попросили чотири країни.

Він наголосив, що в Афганістані залишають люди, зокрема діти та жінки, для яких виїхати зараз звідти — це можливість уникнути загрози їхньому життю та безпеці.

Раніше повідомлялося, що Україна останніми рейсами 28 серпня евакуювала всіх своїх громадян, які виявили таке бажання та вийшли на контакт з МЗС.

Також стало відомо, що завдяки українським військовим вдалося евакуювати афганських перекладачів, які працювали з військовими Канади - після невдалих спроб Канади і США.

Сполучені Штати завершили виведення свого військового контингенту з Афганістану, останні літаки залишили країну в понеділок ввечері.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Афганістан Кулеба
powered by lun.ua

Статті

Шанс на незалежність: чому Лондон погодився на новий референдум у Шотландії

Шотландські націоналісти стали ще ближче до омріяного нового референдуму про незалежність. Чому Лондон раптом пішов на поступки?
1 вересня 2021 — Олександр Краєв, для Європейської правди

Членство в Альянсі, війна з Росією та реформи: інтерв’ю з главою місії НАТО в Україні

Вінніков: "Я часто чую запитання про членство. Союзники бачать Україну та Грузію майбутніми членами Альянсу".
31 серпня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Естонський казус: чому популярна президентка не мала шансів на переобрання

Керсті Кальюлайд була найбільш популярним кандидатом у президенти Естонії. Проте шансу на переобрання так і не отримала.
31 серпня 2021 — Алар Кілп, Університет Тарту (Естонія)