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Около 200 украинцев просят об эвакуации из Афганистана - МИД

Среда, 1 сентября 2021, 07:51

Около 200 граждан Украины по состоянию на 31 августа просят эвакуировать их из Афганистана.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в комментарии "Громадське".

Кулеба отметил, что ситуация с количеством желающих эвакуироваться постоянно меняется.

"Потому что кто-то, например, две недели о себе не заявлял, а потом заявил. А кто-то заявил, а затем полетел на другом самолете, потому что появилась такая возможность. Поэтому эта цифра плавает, но никто не будет брошен на произвол судьбы", - сказал министр.

Кулеба отметил, что о помощи с эвакуацией своих граждан Украину попросили четыре страны.

Он отметил, что в Афганистане остаются люди, в том числе дети и женщины, для которых выехать сейчас оттуда - это возможность избежать угрозы их жизни и безопасности.

Ранее сообщалось, что Украина последними рейсами 28 августа эвакуировала всех своих граждан, изъявивших такое желание и вышедших на контакт с МИД.

Также стало известно, что благодаря украинским военным удалось эвакуировать афганских переводчиков, работавших с военными Канады - после неудачных попыток Канады и США.

Соединенные Штаты завершили вывод своего воинского контингента из Афганистана, последние самолеты покинули страну в понедельник вечером.

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Афганистан Кулеба
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