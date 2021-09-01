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Британия ведет переговоры с "Талибаном" об эвакуации людей, которых не успели забрать

Среда, 1 сентября 2021, 13:34

Британская делегация находится в Дохе (Катар) и ведет переговоры с верхушкой "Талибана" по поводу безопасного выезда из Афганистана людей, которых не успели забрать эвакуационными рейсами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

"Специальный представитель премьер-министра по переходному периоду в Афганистане Саймон Гэсс прибыл в Доху и проводит встречу с представителями руководства "Талибана", подчеркивая необходимость обеспечить безопасный коридор для выезда из страны граждан Великобритании и афганцев, которые работали с нами последние 20 лет", - сказал в комментарии пресс-секретарь правительства.

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Ранее министр обороны сообщил депутатам, что в Афганистане остается 150-250 таких афганцев, а также члены их семей.

Министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что Британия эвакуировала из Кабула всего 17 000 человек, в том числе 5000 собственных граждан.

Он отметил также, что Британии "придется принять новую реальность" в Афганистане и в сотрудничестве с другими странами пытаться повлиять на дальнейшие действия "Талибана".

Напомним, в правительстве пообещали предоставить бессрочное право проживания в стране эвакуированным гражданам Афганистана, сотрудничавшим с британским правительством или военной миссией.

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Афганистан Великобритания
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