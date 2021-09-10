Італія запровадила вимогу доказу вакцинації для входу шкіл та університетів

Уряд Італії оголосив про посилення вимог щодо підтвердження вакцинації у сфері освіти та догляду.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DPA.

Кожен, хто приходитиме до шкіл чи університетів, включаючи батьків та непедагогічний персонал, з 10 жовтня повинен буде надати "зелений пропуск", який показує доказ вакцинації, одужання або негативний тест на Covid-19.

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Положення також поширюватиметься на студентів університетів, але не на учнів старших класів або молодших. Будуть винятки для тих, кому неможливо зробити щеплення за медичними показаннями.

Такі самі правила діятимуть у будинках по догляду за літніми людьми. За вхід без Green Pass може загрожувати штраф до 1000 євро.

Правила діятимуть до кінця грудня, коли в країні буде припинено надзвичайний стан.

Тим часом італійський медичний регулятор Aifa дав дозвіл на третю дозу вакцини проти Covid-19 для певних людей, більш уразливих до цієї хвороби. Серед тих, хто має право на щеплення, є люди зі слабкою імунною системою.

Третя доза також буде доступна людям старше 80 років, які були щеплені принаймні пів року тому.

Минулого тижня прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі закликав до обов’язкової вакцинації проти COVID-19.

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