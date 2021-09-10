Италия ввела требование о доказательстве вакцинации для входа в школы и университеты

Правительство Италии объявило об усилении требований относительно подтверждения вакцинации в сфере образования и ухода.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Каждый, кто будет приходить в школы или университеты, включая родителей и непедагогический персонал, с 10 октября должен будет предоставить "зеленый пропуск", который показывает доказательство вакцинации, выздоровления или отрицательный тест на коронавирус.

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Положение также будет распространяться на студентов университетов, но не на учащихся старших классов или младших. Будут исключения для тех, кому невозможно сделать прививки по медицинским показаниям.

Такие же правила будут действовать в домах по уходу за пожилыми людьми. За вход без Green Pass может грозить штраф до 1000 евро.

Правила будут действовать до конца декабря, когда в стране будет прекращено чрезвычайное положение.

Между тем итальянский медицинский регулятор Aifa дал разрешение на третью дозу вакцины против COVID-19 для определенных людей, более уязвимых к этой болезни. Среди имеющих право на прививки есть люди со слабой иммунной системой.

Третья доза также будет доступна людям старше 80 лет, которые были привиты по крайней мере полгода назад.

На прошлой неделе премьер-министр Италии Марио Драги призвал к обязательной вакцинации против COVID-19.

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