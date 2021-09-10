Як подорожувати Європою, не відбуваючи самоізоляцію

В Європі практично не залишилося країн, що не приймають вакцинованих мандрівників з України – навіть тих, хто бажає подорожувати як турист, чи їде за кордон до друзів чи знайомих.

Втім, умови в'їзду до різних країн досі сильно різняться. А дехто так і не відкрив свої кордони для невакцинованих туристів.

Про те, в які країни Європи українські туристи можуть потрапити і як, читайте в матеріалі Юрія Онищенка та Сергія Сидоренка Нові умови в’їзду до Європи: що змінила осінь-2021.

До Польщі та Литви українські туристи можуть їхати та не відбувати самоізоляцію, якщо вакциновані визнаними в ЄС препаратами – Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson.

Словаччина приймає туристів, які вакциновані ще й Sinovac (ця популярна в Україні вакцина, на жаль, відкриває кордони лише до небагатьох держав Шенгену).

Австрія залишається відкритою для вакцинованих українців, в тому числі для тих, хто щепився китайською чи індійською вакциною, а от із негативним ПЛР-тестом чи з довідкою про одужання необхідно буде піти на 10-денний карантин.

Днями фінська влада оновила правила в'їзду і тепер пускатиме лише вакцинованих мандрівників. Тут визнають не тільки вакцини ЄС, але і препарати Sinopharm, Covishield та CoronaVac, які застосовуються в Україні.

Усі перелічені вище країни визнають як паперову довідку, так і цифрові сертифікати. Але є також ті, хто вимагає від українців лише "цифру", тобто сертифікати, що їх видає додаток "Дія".

Через кордон до Норвегії пускають виключно з електронним сертифікатом в додатку "Дія" (країна визнає також укол китайською вакциною).

Італія також пускатиме туристів виключно з цифровим сертифікатом європейського зразка (до якого, нагадаємо, прирівняні й українські довідки з "Дії") про завершення повного курсу вакцинації однією із затверджених в ЄС вакцин.

В Чехії теж висувають як вимогу саме цифровий сертифікат.

В Мальту в’їзд дозволений українцям за умови пред’явлення українського цифрового сертифіката про вакцинацію затвердженою в ЄС вакциною, а також заповненої та роздрукованої онлайн-форми санітарного контролю Passenger Locator Form – не раніше ніж на 15-й день після вакцинації.

Які країни дозволяють в'їзд не тільки з сертифікатом про вакцинацію, а й з ПЛР-тестом, а куди фактично неможливі звичайні туристичні подорожі, читайте в статті Юрія Онищенка та Сергія Сидоренка Нові умови в’їзду до Європи: що змінила осінь-2021.