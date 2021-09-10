Как путешествовать по Европе, не отбывая самоизоляцию

В Европе практически не осталось стран, которые не принимают вакцинированных путешественников из Украины - даже тех, кто желает путешествовать как турист, едет за границу к друзьям или знакомым.

Впрочем, условия въезда в разные страны до сих пор сильно различаются. А некоторые так и не открыли свои границы для невакцинированных туристов.

О том, в какие страны Европы украинские туристы могут попасть и как, читайте в материале Юрия Онищенко и Сергея Сидоренко Новые условия въезда в Европу: что изменила осень-2021.

В Польшу и Литву украинские туристы могут ехать, не отбывая самоизоляцию, если вакцинированы признанными в ЕС препаратами - Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson.

Словакия принимает туристов, которые вакцинированы еще и Sinovac (эта популярная в Украине вакцина, к сожалению, открывает границы только в немногие государства Шенгена).

Австрия остается открытой для вакцинированных украинцев, в том числе для тех, кто привился китайской или индийской вакциной, а вот с отрицательным ПЦР-тестом или справкой о выздоровлении необходимо будет пойти на 10-дневный карантин.

На днях финские власти обновили правила въезда и теперь будут пускать только вакцинированных путешественников. Здесь признают не только вакцины ЕС, но и препараты Sinopharm, Covishield и CoronaVac, которые применяются в Украине.

Все вышеперечисленные страны признают как бумажную справку, так и цифровые сертификаты. Но есть и те, кто требует от Украины только "цифру", то есть сертификаты, которые выдает приложение "Дия".

Через границу в Норвегию пускают исключительно с электронным сертификатом в приложении "Дия" (страна признает также укол китайской вакциной).

Италия также будет пускать туристов исключительно с цифровым сертификатом европейского образца (к которому, напомним, приравнены и украинские справки из "Дии") о завершении полного курса вакцинации одной из утвержденных в ЕС вакцин.

В Чехии тоже выдвигают как требование именно цифровой сертификат.

В Мальту въезд разрешен украинцам при предъявлении украинского цифрового сертификата о вакцинации утвержденной в ЕС вакциной, а также заполненной и распечатанной онлайн-формы санитарного контроля Passenger Locator Form - не ранее чем на 15-й день после вакцинации.

Какие страны позволяют въезд не только с сертификатом о вакцинации, но и с ПЦР-тестом, а куда фактически невозможны обычные туристические путешествия, читайте в статье Юрия Онищенко и Сергея Сидоренко Новые условия въезда в Европу: что изменила осень-2021.