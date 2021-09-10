Найбільша опозиційна партія Албанії повернулась до парламенту після 30 місяців відсутності

Демократична партія Албанії повернеться до парламенту в п'ятницю після 2,5 років відсутності після того, як опозиція відмовилася від своїх мандатів і вирішила залишитися поза парламентськими інституціями.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Історичний лідер ДП, колишній прем’єр-міністр і колишній президент Салі Беріша, не буде входити до нової парламентської групи. У травні Державний департамент США оголосив політика персоною нон грата.

Але голова ДП Люльзім Баша сказав, що його партія є найбільш проамериканською та найбільш проєвропейською партією.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама 2 вересня оголосив склад нового Кабінету міністрів, надавши жінкам 12 з 16 посад у своїй команді.

Соціалістична партія Албанії, лідером якої є Рама, здобула перемогу за підсумками парламентських виборів 25 квітня

У червні парламент Албанії проголосував за відставку президента Іліра Мети за заяви, які, за словами правлячої партії, закликають до насильства і порушують конституцію.

Президент Албанії має здебільшого символічні повноваження, але водночас має деяку владу над судовою системою і збройними силами. Роль президента вважається аполітичною, але Мета регулярно вступає в конфлікти з урядом Еді Рами.