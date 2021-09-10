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Укр / Рус

Крупнейшая оппозиционная партия Албании вернулась в парламент после 30 месяцев отсутствия

Пятница, 10 сентября 2021, 12:32

Демократическая партия Албании вернется в парламент в пятницу после 2,5 лет отсутствия после того, как оппозиция отказалась от своих мандатов и решила остаться вне парламентских институтов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Исторический лидер Демпартии, бывший премьер-министр и бывший президент Сали Бериша, не будет входить в новую парламентскую группу. В мае Государственный департамент США объявил политика персоной нон грата.

Но глава ДП Люльзим Баша сказал, что его партия является наиболее проамериканской и проевропейской.

Напомним, премьер-министр Албании Эди Рама 2 сентября объявил состав нового Кабинета министров, предоставив женщинам 12 из 16 постов в своей команде.

Социалистическая партия Албании, лидером которой является Рама, одержала победу по итогам парламентских выборов 25 апреля

В июне парламент Албании проголосовал за отставку президента Илира Меты из-за заявлений, которые, по словам правящей партии, призывают к насилию и нарушают конституцию.

Президент Албании имеет преимущественно символические полномочия, но одновременно и определенную власть над судебной системой и вооруженными силами. Роль президента считается аполитичной, но Мета регулярно вступает в конфликты с правительством Эдди Рамы.

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Албания
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