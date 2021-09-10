Перемогу у Трампа вкрали, але більше він не виграє – Болтон

Поразка на виборах 2020 року закріплює за Дональдом Трампом статус переможеного, що фактично унеможливлює його перемогу на президентських виборах у 2024 році.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", таку заяву під час форуму YES-Brainstorming зробив колишній радник з національної безпеки експрезидента США Дональда Трампа Джон Болтон.

"Так, перемога в нього була вкрадена, проте у свідомості суспільства він залишатиметься тим, хто програв президентські вибори. А це унеможливлює його перемогу на наступних виборах навіть у випадку, якщо Трамп знову піде від Республіканської партії",- заявив він.

Джон Болтон додав, що хоча наразі Дональд Трамп заявляє про плани балотуватися у 2024 році, він не виключає, що згодом він відмовиться від цих планів.

Нагадаємо, експрезидент Дональд Трамп після своєї поразки продовжував заявляти про нібито фальсифікації на виборах, назвавши їх "найкорумпованішими в історії США".

Він відмовлявся визнавати перемогу Джо Байдена, подавав низку позовів, оскаржуючи результати голосування, але сказав, що залишить Білий дім, якщо Колегія виборників затвердить перемогу Байдена.

Нагадаємо, Джо Байден здобув 306 (за необхідних 270) голосів виборників проти 232 у Дональда Трампа, що забезпечило його впевнену перемогу.

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