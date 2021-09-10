Победу у Трампа украли, но больше он не выиграет - Болтон

Поражение на выборах 2020 года закрепляет за Дональдом Трампом статус побежденного, что фактически делает невозможным его победу на президентских выборах в 2024 году.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", такое заявление во время форума YES-Brainstorming сделал бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон.

"Да, победа у него была украдена, однако в сознании общества он будет оставаться тем, кто проиграл президентские выборы. А это делает его победу на следующих выборах даже в случае, если Трамп опять пойдет от Республиканской партии", - заявил он.

Джон Болтон добавил, что хотя пока Дональд Трамп заявляет о планах баллотироваться в 2024 году, он не исключает, что впоследствии он откажется от этих планов.

Напомним, экс-президент Дональд Трамп после своего поражения продолжал заявлять о якобы фальсификации на выборах, назвав их "самыми коррумпированными в истории США".

Он отказывался признавать победу Джо Байдена, подавал ряд исков, оспаривая результаты голосования, но сказал, что покинет Белый дом, если Коллегия выборщиков утвердит победу Байдена.

Напомним, Джо Байден получил 306 (при необходимых 270) голосов выборщиков против 232 у Дональда Трампа, что обеспечило его уверенную победу.